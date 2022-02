Ex-WSG-Profi Dedic beendet Karriere

Ein langjähriger Österreich-Legionär beendet heute seine Karriere: Mit Zlatko Dedic erklärt ein ehemaliger Stürmer von Wacker Innsbruck und der WSG Tirol das Ende seiner 20-jährigen Profilaufbahn.

„Plötzlich wachst du auf und merkst, dass die Zeit auch für dich gekommen ist. Eine Zeit, in der du eine Entscheidung treffen musst: Deiner Fußballkarriere zu beenden“, erklärt der 48-fache slowenische Teanstürmer in einem emotionalem Posting auf Instagram.

In seiner Karriere bestritt Dedic nicht nur 83 Spiele in der österreichischen Bundesliga, für Parma und Bochum absolvierte er auch Einsätze in der Serie A sowie der deutschen Bundesliga. Kurz nach seiner Ankunft in Österreich in Innsbruck im Sommer 2017 stellte sich Dedic gleich mit einer Traumsaison vor: Mit 19 Toren und elf Vorlagen besaß Dedic einen großen Anteil am Aufstieg des Tiroler Traditionsteams, er wurde zudem zum Spieler der Saison gewählt.

Auch für die WSG Tirol trumpfte Dedic im Spätherbst seiner Karriere mit 20 Treffern auf. Auf internationaler Ebene ist die WM-Teilnahme 2010 mit Slowenien der wohl herausragendste Meilenstein des ehemaligen Stürmers.

