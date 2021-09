Ex-Zeitfahr-Weltmeister Tony Martin beendet Karriere nach WM

Der Deutsche Tony Martin beendet seine Rad-Karriere nach den derzeit stattfindenden Straßen-Weltmeisterschaften in Flandern. Der 36-Jährige gab seine Entscheidung noch vor dem Zeitfahren vom Sonntag bekannt. Sein letztes Rennen wird er am Mittwoch mit dem Zeitfahr-Mixed bestreiten.

Martin gewann viermal WM-Gold beim Einzelzeitfahren (2011, 2012, 2013, 2016). Bei den Olympischen Spielen 2012 in London holte er in seiner Spezialdisziplin Silber. Auch bei den großen Rundfahrten feierte er zahlreiche Erfolge: Bei der Tour de France gewann er fünf Etappen, bei der Vuelta zwei. Sein 14. und letztes Profijahr beim Team Jumbo-Visma verlief bisher aber unglücklich, zuletzt musste er die Tour de France nach drei schweren Stürzen in elf Tagen aufgeben.

(APA)/Bild: Imago