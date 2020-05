Excelsior Rotterdam stellt spektakuläres Stadion-Design vor

Trotz der Corona-Krise hält der niederländische Zweitligist Excelsior Rotterdam an den Plänen der Stadionerweiterung fest. Das heimische Van Doonge & De Roo Stadion soll mit zusätzlichen Sitzplätzen und Wohnungen erweitert werden. Nun sind erste Bilder des spektakulären Projektes veröffentlicht worden.

Nach dem Umbau soll die Arena 6.500 Zuschauern Platz bieten. Als architektonisches Highlight sollen an den vier Ecken des Stadions 400 Wohnungen entstehen. Diese sollen dem Verein als zusätzliche Einnahmequelle dienen.

Mit der neuen Heimstätte soll dann auch in naher Zukunft der Aufstieg in die Eredivisie gelingen. „Wir haben nie einen Hehl aus unserem Ehrgeiz gemacht, in der Eredivisie spielen zu wollen. Mit den derzeitigen Einrichtungen sind wir jetzt jedoch am maximal machbaren Einkommensniveau angelangt, sodass wir nach Alternativen suchen müssen“ sagte Geschäftsführer Ferry de Haansuchen gegenüber RTV Rijnmond.

Bilder: Moederscheimoonen Architects