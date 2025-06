Exklusive Bilder! Wirtz auf dem Weg nach Liverpool

Wirtz soll Teil eins des Medizinchecks nach Möglichkeit noch heute in Liverpool abschließen. Die endgültige Untersuchung soll am Freitag erfolgen.

Sky Sport erwischte Wirtz bei der Ankunft um 16:04 Uhr am Flughafen in Köln/Bonn. Der Abflug mit einem Privatjet nach Manchester erfolgte laut Plan um 16:32 Uhr.

Nach etwas mehr als einer Stunde Flugzeit war die Wirtz-Familie um 16:41 Ortszeit gelandet. Von Manchester aus ging es dann weiter ins knapp 60 Kilometer entfernte Liverpool.

Die Reds greifen für den DFB-Kicker so tief wie noch nie in die Tasche und zahlen eine fixe Ablösesumme von 130 bis 135 Millionen Euro. Inklusive möglicher Bonuszahlungen (wie z. B. Gewinn der Champions League etc.) kann das Gesamtpaket auf bis zu 150 Millionen Euro ansteigen.

Wirtz wird zum teuersten PL-Transfer

Wirtz wird damit zum teuersten Transfer in der Geschichte der Premier League und löst Enzo Fernandez ab, der im Winter 2023 für 121 Millionen Euro von Benfica zum FC Chelsea gewechselt war. Wirtz wird bei den Reds einen Langzeitvertrag bis mindestens 2030 erhalten.

(skysport.de)/Beitragsbild: Imago