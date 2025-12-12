„Extrem betrunken“: Norris spricht von wilder Nacht nach WM-Titel

Lando Norris hat sich auf seiner Weltmeister-Party ordentlich gehen lassen.

Er sei nach dem letzten Grand Prix des Jahres am Sonntag „sehr emotional“ geworden und auch „extrem betrunken“ gewesen. Das verriet der McLaren-Pilot auf der Gala des Motorsportweltverbandes (FIA) in Usbekistans Hauptstadt Taschkent, wo die Titelträger geehrt wurden. „Ich hatte eine großartige Zeit“, sagte der Formel-1-Fahrer. Norris hatte sich mit Rang drei in Abu Dhabi erstmals zum Weltmeister gekrönt.

Dabei entthronte der 26-jährige Engländer den neuen Vize-Weltmeister Max Verstappen, der zuvor im Red Bull viermal nacheinander die WM gewonnen hatte. Verstappen fehlte bei der FIA-Gala erkrankt, meldete sich aber über eine Videobotschaft zu Wort. „Es war toll, gegen euch zu fahren“, sagte der 28-jährige Niederländer in Richtung Norris und dessen Teamkollegen Oscar Piastri (24), der lange im WM-Klassement geführt hatte, am Ende aber nur Dritter wurde.

