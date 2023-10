F1 Exhibition kommt nach Österreich

Die Formel 1 und F1 Exhibition gaben heute bekannt, dass Wien die nächste Stadt ist, in der The Formula 1 Exhibition stattfinden wird. Die innovative Ausstellung wird am 2. Februar 2024 in der METAStadt Wien eröffnet und bis zum späten Frühjahr laufen.

Nach einer erfolgreichen Premiere in Madrid, bei der die F1 Exhibition 2023 zur größten temporären Ausstellung des Landes wurde, wird The Formula 1 Exhibition in die österreichische Hauptstadt kommen und in sechs speziell gestalteten Räumen auf 3.000 Quadratmetern ein intensives Formel-1-Erlebnis bieten.

Die Besucher beginnen ihre Reise mit der Ausstellung „Es war einmal in der Formel 1“, in der bisher unveröffentlichte Fotografien die Fans in die berühmtesten und wichtigsten Momente des Sports entführen. In „Drivers and Duels“ (Fahrer und Duelle) werden die berühmtesten Fahrer und legendären Rennen seit den Anfängen der Formel 1 gefeiert, bevor in „Revolution By Design“ (Revolution durch Design) die bahnbrechenden Innovationen des Sports vorgestellt und die neuen Technologien der Zukunft erforscht werden.

F1-CEO Domenicali: „Freuen uns, dieses Spektakel nach Wien zu bringen“

The Design Lab“ führt die Besucher ins Innere einer Formel-1-Fabrik, bevor sie in „Survival“ eintauchen, wo die Überreste von Romain Grosjeans ausgebranntem Haas-Rennwagen von seinem dramatischen Unfall 2020 in Bahrain als Hommage an die Sicherheitsinnovationen im Sport dienen. Die Show erreicht dann ihr Finale in „The Pit Wall“ – ein filmisches und immersives Erlebnis, das es den Fans ermöglicht, die größten Momente der Formel-1-Geschichte wie nie zuvor zu erleben.

Stefano Domenicali, Präsident und CEO der Formel 1, sagte: „Nach dem Erfolg unserer ersten Formel 1-Ausstellung in Madrid freuen wir uns sehr, Wien als zweiten Austragungsort für diese innovative Show anzukündigen. Österreich hat eine große Geschichte mit der Formel 1, daher freuen wir uns, dieses Spektakel in die Hauptstadt zu bringen und den Fans im Land eine weitere Möglichkeit zu bieten, mit der reichen Geschichte und dem Erbe des Sports zu interagieren und es zu genießen.“

„Wir waren begeistert und erfreut über den großen Erfolg, den die Ausstellung in Madrid hatte“, fügte Timothy Harvey, leitender Kurator und Produzent der Formel-1-Ausstellung, hinzu. „Unser Ziel war es immer, diese einzigartige Ausstellung so vielen Menschen wie möglich zugänglich zu machen, und so freuen wir uns, dass die nächste Station die dynamische Stadt Wien sein wird. Die Ausstellung in Wien wird neue Ausstellungen und Erlebnisse für die Besucher bieten.“

Bild: Imago