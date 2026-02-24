F1-Legende Hill kehrt zurück

Paukenschlag in der Formel 1: Damon Hill verstärkt Williams – und das exakt drei Jahrzehnte nach seinem WM-Triumph mit dem Traditionsteam. Der 1996er-Weltmeister übernimmt ab der Saison 2026 die Rolle des offiziellen Team-Botschafters, wie der Rennstall bekannt gibt. Ein sportliches Comeback ist es also nicht, dafür ein emotionales.

„Es ist uns eine Ehre, Damon als Botschafter zurück im Atlassian Williams F1 Team begrüßen zu dürfen. Nur wenige Persönlichkeiten verkörpern dieses Team so wie er“, sagt Williams-Teamchef James Vowles über das Comeback der Ikone zum britischen Rennstalls in einer offiziellen Mitteilung.

Hill als Nachfolger von Button

Vowles ergänzt: „Damon spielte eine entscheidende Rolle in einer der erfolgreichsten Ären unserer Geschichte, wurde mit Williams Weltmeister und hinterließ ein Vermächtnis, das das Team bis heute inspiriert.“

Hill tritt die Rolle indirekt als Nachfolger von Jenson Button an, der inzwischen bei Aston Martin eingebunden ist. Neben ihm bleiben auch Jamie Chadwick und Jacques Villeneuve dem Team als Botschafter erhalten. Villeneuve lieferte sich 1996 noch ein packendes WM-Duell mit Hill, musste sich damals geschlagen geben – holte den Titel jedoch ein Jahr später selbst für Williams.

Hill prägte eine Ära bei Williams

„Gemeinsam bilden sie ein beeindruckendes Team, das alles widerspiegelt, wofür Williams steht: unsere Geschichte, unser Engagement für die Förderung junger Talente und unseren Ehrgeiz, wieder ganz oben mitzufahren. Wir sind ungemein stolz darauf, dass Persönlichkeiten wie sie Williams auf unserem weiteren Weg repräsentieren“, betont Vowles.

Auch Hill, dem während seiner aktiven Formel-1-Karriere 22 Siege gelangen, zeigt sich auf der offiziellen Teamhomepage begeistert von seiner Rückkehr und bezeichnete diese als „echtes Privileg“: „Williams ist für mich ein ganz besonderer Ort, an dem einige der prägendsten Momente meiner Karriere stattfanden.“ Er freue sich, nicht nur die glorreiche Vergangenheit zu feiern, sondern auch die Zukunft und das Erbe des Teams zu unterstützen.

(skysport.de)

