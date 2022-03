FA-Cup-Debakel für Everton bei Crystal Palace

Der FC Everton kommt auch unter Trainer Frank Lampard weiter nicht in Fahrt. Der 17. der Premier League unterlag im Viertelfinale des FA Cups bei Crystal Palace mit 0:4. Es war die dritte Niederlage für Everton in den letzten vier Pflichtspielen.

Marc Guehi, der in der kommenden Länderspielpause erstmals in Englands Kader nominiert wurde, brachte die Gastgeber in Minute 25. mit 1:0 in Front. Jean-Philippe Mateta erhöhte kurz vor der Pause auf 2:0 (41.). Nach der Pause entschieden Wilfried Zaha (79.) und Will Hughes (88.) die Partie spät. Die Londoner folgen somit dem FC Chelsea, der gestern bereits das Überraschungsteam Middlesbrough eliminierte, ins Halbfinale des Pokalbewerbs.

Bild: Imago