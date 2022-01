FA Cup: Hasenhüttls Southampton in Verlängerung weiter

Der FC Southampton mit dem österreichischen Trainer Ralph Hasenhüttl hat sich in die vierte Runde des FA Cups gezittert. Auswärts gegen den Zweitligisten Swansea City gewannen die Saints das Spiel erst in der Verlängerung.

Dabei gingen die Gäste früh in Führung, Nathan Redmond erzielte das 1:0 in der 8. Minute. In Minute 30 musste Southamptons Verteidiger Yann Valery nach seiner zweiten gelben Karte vom Feld, der 14. der Premier League musste also lange in Unterzahl agieren. Joel Piroe sorgte in der 77. Minute für den Ausgleich und schoss Swansea somit in die Verlämgerung. In dieser waren es dann die Hausherren, die in Führung gingen: Jan Bednarek traf ins eigene Netz (93.).

Southampton schlug aber schnell zurück und schaffte zwei Minuten später dank eines Treffers des eingewechselten Mohamed Elyounoussi (96.) die Wende. Der ebenfalls eingewechselte Altstar Shane Long besorgte in der 102. Minute den 3:2-Siegtreffer und somit den Endstand. Southampton darf also für die nächste Runde des FA Cups planen.

Auch Everton tut sich schwer

Mit dem FC Everton tat sich aber auch ein anderer Premier-League-Klub schwer gegen einen Zweitligisten. Gegen Hull City gab es ebenfalls einen knappen 3:2-Auswärtssieg nach Verlängerung. Tyler Smith brachte die Gastgeber in der ersten Spielminute in Front. Demarai Grey (21.) und Andre Gomes (31.) drehten die Partie zugunsten von Everton, ehe Ryan Longman die „Tigers“ doch noch in die Verlängerung rettete. In der 99. Minute erlöste Andros Townsend Everton mit seinem Siegtreffer und schoss die „Toffees“ in die nächste Runde.

(Red) / Bild: Imago