Tottenham Hotspur hat souverän die vierte Runde des FA Cups erreicht. Bei Achtligist Marine FC feierte die Mannschaft von Jose Mourinho einen 5:0-Sieg.

Für einen Eintrag in die Geschichtsbücher sorgte der Torschütze zum 5:0: Alfie Devine. Mit 16 Jahren und 163 Tagen avanciert der Mittelfeldspieler zum jüngsten Torschützen der Klubgeschichte. Im Sommer wechselte Devine aus der Wigan-Jugend zu Tottenhams U18.

