FAC erster Tabellenführer der neuen Zweitligasaison

Der FAC hat sich die Tabellenführung nach der Auftaktrunde der 2. Fußballliga gesichert.

Zum Abschluss setzten sich die Floridsdorfer am Sonntag in Wien zuhause gegen den SKN St. Pölten mit 2:0 (0:0) durch, die entscheidenden Treffer zum verdienten Sieg gelangen Paolino Bertaccini (75.) und Almer Softic (90.). Der FAC liegt damit punktegleich mit Rapid II, Amstetten, der SV Ried, Kapfenberg und der Vienna an der Spitze.

(APA) / Artikelbild: GRPA