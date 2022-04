FAC gelingt Pflichtsieg – Amstetten feiert Kantersieg gegen Young Violets

Der FAC ist in der 2. Fußball-Liga zumindest für einen Tag bis auf einen Punkt an Tabellenführer Austria Lustenau herangerückt.

Die Wiener setzten sich am Freitagabend im Auswärtsspiel der 27. Runde in Horn mit 3:0 durch, kehrten nach dem 0:1 in Steyr auf die Siegerstraße zurück und triumphierten in den jüngsten fünf Partien zum vierten Mal. Die Vorarlberger bekommen es erst am Samstag auswärts im Schlager mit dem Dritten Blau-Weiß Linz zu tun.

Verletzter Schiedsrichter-Assistent musste ersetzt werden

Den Sieg im Waldviertel leitete Elias Felber mit seinem Tor in der 64. Minute ein. Marcel Monsberger erhöhte in der 91. Minute, nachdem er zuvor auch schon bei einem Aluminiumtreffer Pech gehabt hatte. Der Schlusspunkt war Joao Oliveira (94.) vorbehalten. Die Partie war Mitte der ersten Hälfte aufgrund einer Verletzung eines Schiedsrichter-Assistenten unterbrochen worden. Via Stadiondurchsage wurde unter den Zuschauern nach einem Ersatzmann gesucht und in der Person von Dominik Stöger gefunden, der sonst nur in Partien bis zur Landesliga im Einsatz ist.

Der Vierte Amstetten fertigte die Young Violets Austria Wien mit 5:0 ab, wobei in der Generali Arena gleich fünf verschiedene Torschützen erfolgreich waren. Weitere zwei Zähler dahinter ist Lafnitz nach einem 1:0-Erfolg gegen Vorwärts Steyr Fünfter. Den entscheidenden Treffer erzielte Stefan Gölles schon in der elften Minute.

Sieglos blieb der Sechste FC Liefering im ersten Auftritt nach dem 0:6-Debakel im UEFA-Youth-League-Finale gegen Benfica Lissabon am Montag in Nyon. Die Führung der „Jungbullen“ durch Roko Simic (36.) glich GAK-Stürmer Daniel Kalajdzic (78.) aus. Die Steirer sind somit weiter drei Zähler dahinter Siebenter. Der Achte St. Pölten gewann zu Hause gegen Kapfenberg nach einem frühen 0:1-Rückstand noch sehr souverän mit 4:1.

Ein 3:3 gab es für Wacker Innsbruck im ersten Spiel nach dem Bekanntwerden der verweigerten Zulassung in 2. Instanz für die kommende Saison. Die Tiroler lagen bei Schlusslicht Juniors Oberösterreich schon 1:3 zurück, erkämpften danach aber noch einen Punkt. Ronivaldo gelang ein Doppelpack.

(APA)/Bild: GEPA