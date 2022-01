FAC holt ÖFB-Talent von Mainz 05

via

via Sky Sport Austria

Der Floridsdorfer AC hat am Montag seinen ersten Winterneuzugang der aktuellen Saison präsentiert. Mittelstürmer Deniz Pehlivan wechselt vom FSV Mainz 05 zum FAC.

Für Pehlivan ist eine Rückkehr. Der 19-Jährige spielte bereits neun Jahre in der Jugend des FAC. Nach zwei Jahren beim FSV Mainz 05, wo der Mittelstürmer seit vergangenem Sommer zur zweiten Mannschaft in der Regionalliga Südwest gehörte, kehrt Pehlivan zurück in seine Wiener Heimat und erhält beim FAC einen Profivertrag bis 2023.

Von 2017 bis 2019 ging der junge Floridsdorfer zudem für den ÖFB-Nachwuchs auf Torejagd und stand unter Teamchef Manfred Zsak im rot-weiß-roten Aufgebot bei der U17-Europameisterschaft im Jahr 2019.

Deniz Pehlivan: „Ich freue mich nicht nur über meine Rückkehr nach Österreich, sondern speziell nach Floridsdorf zum FAC, wo für mich alles begonnen hat. Mit Elias Felber und Marco Josic kenne ich zwei Spieler noch aus gemeinsamen Zeiten im Nachwuchs beim FAC und bei Rapid und bin sehr motiviert, mit der Mannschaft demnächst auf dem Platz zu stehen.“

Quelle: fac.at / Bild: Imago