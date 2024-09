FAC verlängert Lafnitz-Misere

Der Negativlauf des SV Lafnitz hält an. Die Steirer kassierten am Sonntagvormittag beim FAC mit 1:3 (1:1) die fünfte Pflichtspielniederlage in Folge und sind in dieser Saison in der 2. Liga weiter sieglos.

Nach acht Runden halten die Lafnitzer wie Aufsteiger und Schlusslicht ASK Voitsberg erst bei zwei Zählern. Der FAC schob sich auf Rang acht. Paolo Bertaccini verzeichnete für die Floridsdorfer ein Tor (3.) und einen Assist zum 2:1 durch Lukas Gabbichler (70.).

(APA)/Bild: GEPA