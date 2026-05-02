FAC wahrt mit klarem Derby-Sieg Titelchance in 2. Liga

Der FAC hat seine Titelchance in der 2. Fußball-Liga mit einem 5:0 (2:0) im Wien-Derby gegen die Young Violets gewahrt. Die Floridsdorfer setzten sich vor den Matches der anderen Meisterkandidaten in der drittletzten Runde vorläufig an die Spitze, haben im Saisonfinish aber eine Partie weniger auszutragen. Im Topspiel der aktuellen Runde empfängt St. Pölten am Samstagabend im Verfolgerduell die Admira, der bisherige Leader Austria Lustenau am Sonntag Schlusslicht Bregenz.

Matchwinner für den FAC war Lukas Gabbichler mit drei Treffern. Die Floridsdorfer legten beim Lokalrivalen in Favoriten mit einem Doppelschlag durch Gabbichler (6.) und Tomislav Glavan (8.) einen idealen Start hin. Zehn Minuten nach der Pause legte Alex Sobczyk vorentscheidend nach. Wenig später machte erneut Gabbichler (63.) endgültig alles klar und besorgte später auch noch das 5:0 (83.). Die Vienna gewann ihr Heimspiel gegen Hertha Wels 1:0 (1:0), das Goldtor gelang Bernhard Zimmermann (19.). Der FC Liefering siegte in Kapfenberg 4:1, alle Tore fielen vor der Pause. Phillip Verhounig traf zweimal vom Elfmeterpunkt. Sturm Graz II verlor daheim gegen Austria Salzburg 0:2 (0:1).

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