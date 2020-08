Positive Corona-Tests bei Napoli & Torino: Fallzahlen in Serie A steigen

via

Die Zahl der Corona-Fälle beim Start in die Saisonvorbereitung in der Serie A ist auf mindestens acht gestiegen.

Am Donnerstag gab Torino bekannt, dass zwei Fußballprofis positiv auf das Virus Sars-CoV-2 getestet wurden. Die Namen teilte der Club nicht mit. Napoli veröffentlichte unterdessen eine Stellungnahme mit dem Namen von Andrea Petagna (25).

Tags zuvor hatten bereits die AS Roma zwei und Cagliari drei positive Fälle vermeldet. Die neue Saison in der italienischen Fußball-Meisterschaft soll am 19. September beginnen.

