Fahrradunfall! Sturms neuer Stammtorhüter verletzt

Meister SK Sturm Graz meldet bittere Neuigkeiten aus dem Trainingslager in der Obersteiermark: Daniil Khudyakov, designierter Stammtorhüter für die bevorstehende Saison, zog sich am Mittwoch durch einen Fahrradsturz am Weg zum Training eine Verletzung am Handgelenk zu und wird für mehrere Wochen ausfallen.

Khudyakov wurde umgehend zurück nach Graz gebracht, wo er bereits am heutigen Donnerstag operiert wird.

„Daniil hat hier bei uns in Graz eine sehr gute Entwicklung genommen und hat sehr viel dafür getan, den Posten als Nummer 1 des SK Sturm zu übernehmen. Diese Verletzung kommt dementsprechend zu einem denkbar unglücklichen Zeitpunkt. Dennoch bin ich davon überzeugt, dass er sich dadurch nicht aus der Bahn bringen lässt, hart an seinem Comeback arbeiten wird und uns bald wieder zur Verfügung steht“, erklärt Geschäftsführer Sport Michael Parensen.

Der Deutsche machte keine Angaben dazu, ob Sturm nun einen neuen Tormann verpflichten wird. Derzeit stehen den Grazern nur noch Ersatztorhüter Matteo Bignetti sowie die Sturm-II-Goalies Elias Lorenz und Christoph Wiener-Pucher zur Verfügung. Sturms Stammtorhüter der vergangenen Saison, Kjell Scherpen, kehrte nach dem Ende seiner Leihe zu Brighton & Hove Albion zurück.

Artikelbild: GEPA