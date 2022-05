FAK-Sportdirektor Ortlechner über Braunöder: „Wir haben noch mehr vor mit ihm“

via

via Sky Sport Austria

Am Montag war der Sportdirektor des FK Austria Wien, Manuel Ortlechner, bei „Dein Verein – Double Check“ zu Gast. Der ehemalige Sky-Experte äußerte sich dort u.a. zur Personalie Matthias Braunöder (im Video ab 10:40 min).

Der 20-Jährige fehlt den Veilchen derzeit verletzungsbedingt. Er hat im Spiel gegen den WAC einen Teileinriss des Außenbandes im rechten Sprunggelenk erlitten. Laut Ortlechner will man dem Mittelfeldspieler keinen Druck auferlegen und den Vertrag mit ihm verlängern. Braunöder hat bei der Austria noch ein gültiges Arbeitspapier bis 2023.

…über die Verletzung von Matthias Braunöder: „Ich habe die Fernsehbilder gesehen, da hat es wesentlich schlimmer als live ausgesehen. Aufgrund der MR-Untersuchung nach der Diagnose gab es doch eine Entwarnung. Dennoch ist er gefragt, wie sehr er mit diesem Schmerz umgehen kann. Je nach dem steuert sich mehr oder weniger der Tag X zu, wann er wieder aufschlägt. Ob das jetzt schon am Wochenende sein kann oder gar nicht mehr. Das liegt eher bei ihm. Er muss das handeln können. Wenn es nicht geht, soll er jetzt keinen Fehler machen. Wir haben noch mehr vor mit ihm. Auch wenn es bitter ist, aber da gibt es von unserer Seite aus Null Druck.“

…über die Vertragssituation von Matthias Braunöder: „Nachdem er einen Vertrag hat, gehe ich davon aus, dass er bleibt. Das wollen wir auch. Wir haben ihm auch angeboten sein Vertragspapier noch länger zu dehnen. Er ist dem Ganzen auch nicht abgeneigt. Er weiß aber auch, welcher Hype um ihn kreiert wurde. Sein Management macht das auch sehr clever. Er muss es für sich generell abwiegen, wo er sich in seiner Entwicklung sieht. Bei uns genießt er vollstes Vertrauen und wir wollen auf ihn bauen. Würde ich mich bei ihm hineinversetzen, wäre nichts Verwerfliches dabei, das Vertragspapier weiter zu strecken. Er hat die Gewissheit, wenn nicht sofort das eintritt, was er im Kopf von seinem Management hat. Die schlechteste Adresse sind wir nicht in Österreich. Die nächsten Wochen werden das zeigen. Wir wollen das schnell über die Bühne bringen, weil wir auch Planungssicherheit haben wollen.“

Die ganze Sendung zum Nachsehen:

Beitragsbild: GEPA