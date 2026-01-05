Falcons entlassen Headcoach und Manager

Nach dem vorzeitigen Saisonende der Atlanta Falcons in der Football-Profiliga NFL ist nun auch für deren Headcoach Raheem Morris frühzeitig Schluss.

Die Franchise verkündete das Aus für den Trainer und auch für General Manager Terry Fontenot gleich nach dem letzten Spiel der Hauptrunde gegen New Orleans (19:10) am Sonntag. Die Playoffs verpasste der zweimalige Super-Bowl-Finalist mit einer Bilanz von 8:9 als Dritter der NFC South.

„Ich habe eine große persönliche Affinität zu Raheem und Terry und schätze ihre harte Arbeit und ihr Engagement für die Falcons, aber ich glaube, dass wir für diese Positionen eine neue Führung brauchen, um voranzukommen“, sagte Eigentümer Arthur M. Blank: „Die Entscheidung, sich von Menschen zu trennen, die die Organisation so gut repräsentieren und sich gemeinsam für die Werte einsetzen, die für die Organisation wichtig sind, ist nicht leicht, aber die Ergebnisse auf dem Spielfeld haben unsere Erwartungen und die unserer Fans und Führungskräfte nicht erfüllt.“

Raheem wurde nach der Saison 2023 zum Head Coach der Falcons ernannt, ein Playoff-Ticket sicherte sich das Team unter dem 49-Jährigen jedoch nicht. In der laufenden Saison vergab Atlanta seine Chancen auf eine verlängerte Spielzeit bereits früh, die letzten vier Saisonspiele wurden dagegen allesamt gewonnen. Für Morris reichte dies nicht mehr.

(SID) / Artikelbild: Imago