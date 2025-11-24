Fallrückzieher! Ronaldo trifft spektakulär

Das Spiel war längst entschieden, doch Cristiano Ronaldo hatte noch Spektakuläres vor: Der Fußball-Weltstar traf beim 4:1 (2:0) seines Klubs Al-Nassr gegen Al-Khaleej in der saudischen Premier League fulminant per Fallrückzieher zum Endstand (90.+6).

Die Mannschaft des 40 Jahre alten Portugiesen führt die Liga mit der Maximalausbeute von neun Siegen in neun Spielen mit vier Punkten Vorsprung auf Al-Hilal weiter an. Ronaldos Landsmann Joao Felix (39.), Wesley (42.) und der frühere Münchner Sadio Mané (77.) erzielten die weiteren Tore für Al-Nassr.

Ronaldo hat in dieser Saison Großes vor: Der Angreifer, der seinen zehnten Treffer in dieser Spielzeit feiern durfte, will in seiner dritten vollen Saison in Saudi-Arabien endlich die erste Meisterschaft erringen. 2023/24 hatte es zur Vizemeisterschaft hinter Al-Hilal gereicht, in der vergangenen Saison nur zu Rang drei hinter Al-Ittihad und Al-Hilal.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

(SID) / Artikelbild: Screenshot „X“