Falsche Skyline! Serie-A-Klub blamiert sich mit Weihnachtstrikot

Atalanta Bergamo, der Klub des deutschen Nationalspielers Robin Gosens, hat den Zorn der Fans mit einem falschen Aufdruck auf seinem Trikot auf sich gezogen.

Der Verein aus der Lombardei präsentierte pünktlich zum Fest ein Weihnachtstrikot. Dort ist unter anderem eine Skyline abgebildet.

Allerdings handelt es sich hierbei nicht um das Panorama von Bergamo, sondern um den Umriss von Turin. Besonders ins Auge springt die „Mole Antonelliana“, ein Wahrzeihen aus der Heimat von Juventus.

In occasione di #AtalantaRoma scenderemo in campo con questa maglia!

Here’s the jersey that the team will wear on the occasion of the 2021 #AtalantaXmasMatch, Atalanta-Roma!

ℹ️ https://t.co/yHRxc0Ug9X#GoAtalantaGo ⚫️ pic.twitter.com/FW6xrMzpUt

