Familiäre Gründe: RB-Urgestein Kampl verlässt Leipzig

Nachdem Kevin Kampl in den vergangenen Wochen aufgrund von persönlichen Umständen fehlte, herrscht jetzt Klarheit. Der Mittelfeldspieler einigte sich mit den Roten Bullen auf eine Vertragsauflösung zum 31. Januar.

Kampl wird am 17. Januar im Rahmen des Bundesliga-Spiels zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München offiziell verabschiedet.

Nach dem tragischen Tod seines Bruders bricht der 35-Jährige seine Zelte in Leipzig gänzlich ab und kehrt in seine Heimat Solingen zurück.

„Ich selbst werde mich nun – wie die letzten Monate auch – intensiv um meine Familie in der Heimat kümmern. Dass ich irgendwann irgendwo noch einmal auf den Platz zurückkehre, möchte ich nicht final ausschließen, auch wenn es sich derzeit absolut unrealistisch anfühlt und ich zukünftig viel mehr Zeit mit den Menschen verbringen möchte, die mir am nächsten stehen“, so Kampl, der ergänzt: „Dem Klub, den Trainern, allen Mitarbeitenden, meinen Mitspielern, allen Leipzigern und vor allem den Fans bin ich unendlich dankbar. Ich habe immer versucht, alles für den Klub, für die Fans und für meine Jungs in der Kabine zu geben. Ich wünsche allen von Herzen nur das Beste und bin überzeugt, dass RB Leipzig eine großartige Zukunft bevorsteht.“

RB-Boss Schäfer zollt Kampl Respekt

RB Leipzigs Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer findet ebenfalls sehr wertschätzende Worte: „Kevin hat diesen Klub in seiner Zeit hier maßgeblich geprägt. Er ist in all den Saisons zu einem der Gesichter von RB Leipzig gereift, war ein absoluter Führungsspieler auf und neben dem Feld und an den bislang größten Erfolgen des Klubs durch starke und verlässliche Leistungen maßgeblich beteiligt. Seine Entscheidung, in dieser Situation die Kräfte ausschließlich für seine Familie zu bündeln, verdient allergrößten Respekt und unterstreicht einmal mehr seinen einwandfreien Charakter.“

Schäfer weiter: „Wir wünschen ihm für die Zukunft nur das Beste, viel Kraft und werden ihn selbstverständlich gebührend verabschieden. Auch danach steht die Tür bei RB Leipzig für Kevin immer offen.“