Fan-Streich: Ramsey unterschreibt unwissend Vertragsauflösung

Ob da jemand etwas gegen Aaron Ramsey bei Juventus hat? Ein Fan konnte dem Waliser eine selbstgeschriebene Vertragsauflösung unterjubeln, die Ramsey unwissend unterschrieb und damit für Lacher sorgt.

Noch steht Aaron Ramsey bei Juventus unter Vertrag, daran wird auch die neuste „Vertragsauflösung“ so schnell nichts ändern, die Ramsey am Wochenende unterschrieb. Denn diese wurde dem 31-jährigen Mittelfeldspieler von einem Fan beim Autogramme schreiben untergejubelt.

Der Waliser ist nach dem Ende seiner Leihe bei den Glasgow Rangers zum Saisonvorbereitungstraining zu Juve zurückgekehrt. Ramsey nahm sich, wie seine Kollegen, bei der Ankunft zum Trainingsauftakt die Zeit, Autogramme für die Fans zu geben, wurde aber von einem Fan überrascht, der sich ein eigenes „Vertragsauflösungsdokument“ ausgedacht hatte. Ramsey unterschrieb, ohne zu wissen, worauf er unterschrieb. Folgen wird das selbstverständlich keine für den Profi haben. Auf Social-Media sorgte die Aktion dennoch für Belustigung.

Someone got Ramsey to sign a piece of paper that said contract termination 💀

