Fan-Wut und Sieglos-Serie – Helm: „Kritik ist aktuell berechtigt“

Durch die 1:2-Niederlage beim LASK wartet Austria Wien seit mittlerweile fünf Pflichtspielen auf einen Sieg. Nach dem Abpfiff am Sonntag machte sich bei den mitgereisten Austria-Anhängern großer Unmut breit – „Wir haben die Schnauze voll“ hallte es von den Rängen in Richtung Spielfeld.

Austria-Trainer Stephan Helm konnte die unmissverständliche Reaktion der eigenen Fans auf den schwachen Saisonstart nachvollziehen. „Die Kritik ist aktuell berechtigt. Wo wir jetzt gerade stehen, das hat sich niemand so vorgestellt“, sagte Helm nach dem Spiel im Sky-Interview.

Als Grund für die Niederlage beim LASK machte Helm „Kleinigkeiten, aber zu viele davon“ aus. „Wenn man das Spiel betrachtet, hätten wir aus meiner Sicht mehr verdient gehabt“, so der Austria-Trainer.

Helm: „Dürfen keine Ausreden suchen“

Helm betonte, trotz der Niederlage viele gute Dinge bei seiner Mannschaft gesehen zu haben: „Trotz der kurzen Vorbereitungszeit haben viele Abläufe bei uns gut funktioniert. Wir dürfen aber keine Ausreden suchen, sondern müssen die Dinge, beeinflussen, die wir beeinflussen können.“

Dennoch zählen im Fußball Ergebnisse und die kann Helm mit nur einem Punkt aus den ersten drei Ligapartien nicht vorweisen. „Wir haben zu wenige Punkte und das müssen wir so schnell wie möglich beheben. Ich glaube an das Potenzial der Mannschaft, aber das müssen wir schnellstmöglich abrufen“, sagte Helm.

Helm nach der Niederlage beim LASK im Sky-Interview

Keine Trainerdiskussion um Helm

Eine Trainerdiskussion in Wien-Favoriten erstickten die Verantwortlichen der Austria zuletzt aber sofort im Keim. Sportdirektor Manuel Ortlechner konnte die Trainerfrage schon am Donnerstag nach dem Europacup-Aus „wirklich überhaupt nicht verstehen“.

Am Sonntag äußerte sich dann auch Sportvorstand Jürgen Werner zur Krise bei der Austria und bezeichnete den Saisonstart der Veilchen als „genügend“. „Das Cup-Aus war peinlich. Die Europacup-Spiele habe ich nicht so schlecht gesehen, wie sie gemacht wurden“, sagte Werner.

Dem in der Kritik stehenden Austria-Trainer stärkte Werner deutlich den Rücken. „Wir wollen den Trainer in Ruhe arbeiten lassen. Ich wundere mich schon sehr über die Diskussion. Ihr habt ihn vor wenigen Wochen noch zum Trainer des Jahres gewählt. Ich bin voll überzeugt, dass die Ergebnisse kommen werden“, sagte Werner am Sonntag vor dem Spiel beim LASK im Sky-Interview.

Den lang ersehnten ersten Saisonsieg in der Liga wollen die Veilchen am kommenden Samstag einfahren, wenn der TSV Hartberg zu Gast ist (ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria – streame mit Sky X).

Bild: GEPA