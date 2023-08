„Fantastischer Start“: Doppeltorschütze Haaland mit Saisonstart zufrieden

Torjäger Erling Haaland hat sich sehr über den guten Start in die Premier-League-Saison und seinen Doppelpack für Manchester City gefreut. „Fantastischer Start in einer schwierigen Begegnung“, sagte der norwegische Fußballstar nach dem 3:0 gegen Aufsteiger FC Burnley am Freitagabend. „Es war wichtig, dass wir so anfangen.“ Manchesters Kevin de Bruyne musste verletzt vom Platz und wird eine Zeit lang ausfallen.

Haaland erzielte schon in der vierten Minute aus kurzer Distanz den ersten Treffer dieser Spielzeit für den Meister, FA-Cup-Gewinner und Champions-League-Sieger. Der Norweger, 2019 Österreichs Fußballer des Jahres, traf in der 36. Minute mit einem Schuss an die Lattenunterkante gleich zu seinem zweiten Saisontor. Rodri markierte in der 75. Minute den Endstand.

De Bruyne fällt „ein paar Wochen“ aus

„Wir sind die Triple-Sieger, Leute wollen also noch mehr gegen uns gewinnen“, betonte Haaland. Über seine beiden Tore wolle er nicht zu viel nachdenken, „das Wichtigste ist, dass wir als Team gut spielen und die drei Punkte holen“.

Bei Manchester musste Kevin de Bruyne schon in der ersten Hälfte vom Platz. „Er wird uns eine Weile fehlen“, sagte Trainer Pep Guardiola nach der Partie. Der Belgier war gerade erst nach einer Oberschenkelblessur zurückgekehrt, die er im Champions-League-Finale erlitten hatte, und ist dort offenbar nun erneut verletzt. Belgien ist Gegner von Österreich in der EM-Qualifikation, beim 1:1 im Juni in Brüssel fehlte der Spielmacher, das Rückspiel findet am 13. Oktober statt.

(APA)

Bild: Imago