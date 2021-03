Farbe & Buchstaben gestrichen! So sieht das neue Inter-Logo aus

Lieber spät als nie! Der italienische Spitzenklub Inter kündigte für Anfang März die Präsentation des neuen Logos an, doch die Fans mussten etwas länger warten. Nun ist es aber soweit. Der Mailänder Verein zeigt sein neues Wappen.

Das neue Design ist angelehnt an den derzeitigen Look, allerdings wurden die beiden Buchstaben ”I” und ”M” in die Mitte gesetzt. Der Hintergrund erstrahlt in einem neuen Blauton, die Buchstaben sind in Weiß gehalten. Um den Kontrast zu verstärken, wurde für den äußeren Kreis die Farbe Schwarz gewählt.

So sieht das neue Logo von Inter aus, das ab der Saison 2021/22 das Trikot zieren wird. Es ist angelehnt an das aktuelle Design, die beiden Buchstaben ”I” und ”M” wurden dabei in der Mitte platziert.

Die Buchstaben “F” und “C” verschwinden hingegen ebenso wie die Farbe Gelb. Ab der kommenden Saison 2021/22 wird das neue Logo dann das Trikot der Nerazzurri zieren. Auf den neuen Merchandising-Produkten ist das neue Emblem ab sofort vertreten.

Beitragsbild: Imago