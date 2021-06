Farkas wechselt in die Schweiz

via

Nach vier gemeinsamen Jahren trennen sich die Wege von Patrick Farkas und Red Bull Salzburg. Der 29-jährige Burgenländer spielt zukünftig in der Schweiz für den FC Luzern. Sein Vertrag beim bisherigen Club von ÖFB-Teamspieler Louis Schaub gelte bis Sommer 2023, teilten die Salzburger am Donnerstag mit. In Salzburg hatte Farkas keine einfache Zeit, sein Engagement beim Fußball-Serienmeister war von einem Kreuzbrandriss 2018 und einem Schlaganfall im September 2019 getrübt.

Diese und andere Herausforderungen hat Farkas laut Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund aber “großartig gemeistert und ist dabei immer eine wichtige Persönlichkeit im Mannschaftsgefüge geblieben, ein großartiger Typ”. Der Außenverteidiger bedankte sich bei dem Club “für alles, was ich dabei erleben konnte und die Unterstützung und Hilfe, die ich erhalten habe”.

Luzern belegte in der abgelaufenen Saison der Schweizer Super League den fünften Platz und gewann den Cup. Damit steigt das Team in der 2. Qualifikationsrunde zur neuen Conference League ein. Ob mit oder ohne Louis Schaub, das ist noch offen. Der Mittelfeldspieler ist vom 1. FC Köln verliehen gewesen, sein Kontrakt läuft mit Ende Juni ab.

