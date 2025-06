Fast 50 Millionen Euro! Liverpool verpflichtet Ex-Rapidler

Der englische Fußball-Meister Liverpool hat den ungarischen Linksverteidiger Milos Kerkez von Bournemouth verpflichtet. Das gab der Traditionsclub am Donnerstag bekannt. Liverpool einigte sich auf eine Ablösesumme von 40 Millionen Pfund (46,92 Mio. Euro) und stattete den 21-Jährigen mit einem Fünfjahresvertrag aus. Nach Florian Wirtz und Jeremie Frimpong, die beide von Bayer Leverkusen kamen, ist es die dritte Neuverpflichtung in diesem Transferfenster.

Der 21-Jährige wechselte 2014 als damals Elfjähriger in die Jugend des SK Rapid und trug viereinhalb Jahre das grün-weiße Trikot, ehe er 2019 zurück nach Ungarn wechselte. Er spielte bei Rapid in einem Jahrgang mit Spielern wie Leopold Querfeld, Yusuf Demir und Tobias Hedl.

2021 ging es für Kerkez aus Györ in die Jugend von AC Milan, nur ein Jahr später ließ sich der AZ Alkmaar die Dienste von Kerkez bereits 2,7 Millionen Euro kosten. Nach weiteren eineinhalb Jahren in den Niederlanden überwies Bournemouth 18 Millionen Euro nach Alkmaar. Nun zieht es den 21-Jährigen an die Anfield Road.

„Ich bin einfach sehr, sehr glücklich und aufgeregt“, sagte Kerkez, der im Rapid-Nachwuchs ausgebildet wurde, in einer Mitteilung. Der Internationale zählte während seiner zwei Jahre in Bournemouth zu den Leistungsträgern und Eckpfeilern der Mannschaft. Kerkez, der in Serbien geboren wurde, hat seit seinem Debüt gegen Deutschland im Jahr 2022 23 Länderspiele für Ungarn absolviert.

(APA)/Beitragsbild: Imago