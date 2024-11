Fast identisch! Red-Bull-Klub erhält neues Logo

Das Logo von RB Leipzig ähnelt dem neuen Logo von RB Omiya Ardija extrem.

Das Fußball-Universum von Red Bull wächst weiter an. Das neue Logo eines japanischen Drittligisten dürfte deutschen Fans dabei sehr bekannt vorkommen.

Nach Klubs in Salzburg, Leipzig, New York, dem brasilianischen Bragantino und Beteiligungen in Leeds und bei Paris FC erweiterte Red Bull sein Klub-Portfolio bereits im August, als der Konzern 100 Prozent der Anteile am japanischen Klub Omiya Ardija erwarb. Der Drittligist, der bereits als Aufsteiger in die zweite Division feststeht, gab nun den neuen Namen bekannt, mit dem man ab 1. Januar 2025 an den Start gehen wird und veröffentlichte dabei auch das neue Logo.

Fatale Ähnlichkeit zu Leipzig

Und das dürfte Fans in Deutschland durchaus bekannt vorkommen, denn das Logo von RB Omiya Ardija ist fast identisch zu dem von RB Leipzig. Von den bisherigen orange-blauen Elementen der Eichhörnchen – so der Spitzname des Klubs in Japan – ist (fast) nichts mehr zu sehen.

Stattdessen sind die zwei bekannten Bullen prominent platziert und auch die Schriftart, Logoform und der zu sehende Fußball erinnern an das Logo aus Leipzig. Einzig der Name des Teams, die Tatsache, dass „RB“ oben zentral platziert ist und eine dünne orangene Linie sind anders als bei den Sachsen.

Die Trikots sollen dagegen zunächst noch nicht betroffen sein vom neuen Branding. Omiya ist Teil der Millionenstadt Saitama und liegt rund 30 Kilometer nordwestlich von Tokio.