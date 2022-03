Fast zwei Tage Verspätung: Straka bei Players Championship auf Cut-Kurs

Mit gut eineinhalb Tagen Verspätung hat Golfprofi Sepp Straka beim mit 20 Mio. Dollar dotierten Players Championship in Ponte Vedra Beach/Florida seine erste Runde mit 69 Schlägen auf dem Par-72-Platz beendet. Nachdem das Flagship-Event der PGA-Tour wegen Gewittern, Sturm und Regen mehrfach unterbrochen werden musste, konnte Samstagmittag (Ortszeit) wieder abgeschlagen werden. Straka spielte in seiner Auftaktrunde vier Birdies und ein Bogey.

Damit reihte sich der gebürtige Wiener zunächst in den Top 30 ein und hält Kurs auf den Cut. Im Anschluss nahm der Austro-Amerikaner sogleich seine zweite Runde in Angriff. In Führung lagen nach Runde eins der Brite Tommy Fleetwood und der US-Amerikaner Tom Hoge mit jeweils 6 unter Par. Aufgrund der Verzögerungen wird das Millionen-Turnier erst am Montag fertiggespielt.

(APA) / Bild: Imago