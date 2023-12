Fatih Terim wird neuer Coach bei Panathinaikos Athen

Der türkische Trainer-Altmeister Fatih Terim ersetzt überraschend Ivan Jovanovic als Cheftrainer bei Panathinaikos Athen. Das teilte der griechische Spitzenclub am Dienstag mit. Der 70-jährige Terim übernimmt den griechischen Hauptstadt-Verein, der in der Meisterschaft nur einen Zähler hinter Tabellenführer PAOK Saloniki auf Rang zwei liegt, und soll am Mittwoch einen Vertrag bis 2025 unterschreiben. Der Serbe Jovanovic hatte die Athener im Vorjahr zum Pokalsieg geführt.

Terim hat in der Vergangenheit mit Galatasaray Istanbul acht Meistertitel, drei Pokalsiege und einen UEFA-Cup-Triumph (2000) gefeiert und war insgesamt mehr als zehn Jahre lang türkischer Nationaltrainer.

(APA)/Bild: Imago