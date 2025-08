Favoriten Admira & Vienna starten erfolgreich in 2. Liga

Die zwei Aufstiegsfavoriten sind mit Auswärtssiegen in die neue Saison der 2. Fußball-Liga gestartet. Die Vienna feierte am Freitag einen 2:0-(2:0)-Sieg gegen den SV Stripfing, die Admira siegte beim Kapfenberger SV ebenfalls 2:0 (0:0). Erster Tabellenführer ist Austria Lustenau nach einem 4:0-(3:0)-Erfolg beim FC Liefering. Absteiger Austria Klagenfurt gewann bei Aufsteiger Austria Salzburg 2:1 (1:0).

Die aufgerüstete Vienna präsentierte sich auf dem FAC-Platz gleich im ersten Spiel gut in Schwung. Zwei Kopfballtreffer jeweils nach idealer Flanke des vom GAK engagierten Linksverteidigers Benjamin Rosenberger ebneten den Weg zum Auftakterfolg. Zunächst (20.) traf Marco Djuricin, in der vergangenen Saison noch für Stripfing auf Torjagd, in der 37. Minute war Bernhard Zimmermann zur Stelle. Danach flachte das Spiel ab, in Gefahr geriet die Vienna nicht mehr.

Vizemeister Admira benötigte eine Halbzeit, um bei Dauerregen in Kapfenberg seiner Favoritenrolle gerecht zu werden. Die Elf von Trainer Thomas Silberberger erhöhte nach der Pause das Tempo und holte sich letztlich verdient drei Punkte. Turgay Gemicibasi brachte die Admira in der 70. Minute per Handelfmeter in Führung. Der KSV, Überraschungsdritter der vergangenen Saison, vergab durch Thomas Maier nur eine Minute später die große Chance zum Ausgleich. Im Finish sorgte Filip Ristanic per Kopf nach Gemicibasi-Eckball für die endgültige Entscheidung (83.).

Lustenau nach 4:0 Tabellenführer

Ein optimaler Start in die Saison gelang der Lustenauer Austria beim Auswärtsmatch gegen Liefering. Der Schwede Jack Lahne erzielte nach 54 Sekunden das erste Tor dieser Saison und auch das 3:0 (31.). Dazwischen traf Haris Ismailcebioglu (11.). Mame Wade sorgte per Kopf nach einem Eckball für den Endstand (64.).

Austria Salzburg verlor die Rückkehr in die 2. Liga nach neun Jahren Unterklassigkeit. Der komplett umgebaute Absteiger aus Klagenfurt ging durch Marc Andre Schmerböck (18.) und Nik Marinsek nach Schmerböck-Pass (54.) 2:0 in Führung. Nach einem Foul von Sebastian Pschernig an Moritz Eder verkürzte Marinko Sorda praktisch postwendend per Elfmeter (56.), der Ausgleich gelang aber nicht mehr.

SKU Amstetten siegte dank Treffer von David Peham (42.) und Philipp Offenthaler (51.) gegen Sturm Graz II mit 2:0 (1:0).

(APA)/Beitragsbild: GEPA