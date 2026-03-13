Favoritenschreck Fürth knackt auch Elversberg

Die SV Elversberg ist im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga gestolpert. Die Saarländer unterlagen bei der SpVgg Greuther Fürth zum Auftakt des 26. Spieltags 0:2 (0:1) und bleiben damit vorerst auf dem Relegationsplatz. Die Fürther, die im Hinspiel noch mit 0:6 untergegangen ware, entwickeln sich immer mehr zum Favoritenschreck.

Branimir Hrgota (42.) und Lukas Reich (90.+6) trafen für das Kleeblatt, das mit zehn Punkten aus den jüngsten vier Spielen vorerst auf Platz zwölf kletterte – so hoch war das einstige Schlusslicht zuletzt im Oktober notiert. Elversbergs Lukas Petkov (69.) verschoss einen Foulelfmeter. Im sechsten direkten Aufeinandertreffen mit der SVE war es somit der erste Fürther Sieg.

Nur Remis beim Schlusslicht: Darmstadt verpasst Tabellenführung

Darmstadt 98 hat in der 2. Fußball-Bundesliga den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Bei Schlusslicht 1. FC Magdeburg kam das Team von Trainer Florian Kohfeldt nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus. Der Rückstand auf Tabellenführer Schalke 04 beträgt vorerst einen Punkt, S04 kann den Abstand am Sonntag im Spitzenduell gegen Hannover 96 ausbauen.

Im Mittelpunkt stand Mitte der zweiten Halbzeit Darmstadts Fabian Nürnberger. Erst traf der Mittelfeldspieler nach einer Bogenlampe unglücklich ins eigene Tor (62.), nur vier Minuten später erzielte er auf der anderen Seite sehenswert den Ausgleich.

(SID)/Beitragsbild: Imago