Favoritensiege von Griechenland und USA beim United Cup

via

via Sky Sport Austria

Die favorisierten Mannschaften von Griechenland, USA, Italien, Frankreich und der Schweiz haben bei der Premiere des United Cups im Tennis die ersten Siege gefeiert. Für die einzige kleine Überraschung bei dem Mixed-Teambewerb sorgte Großbritannien, das sich gegen Gastgeber Australien mit 3:2 durchsetzte.

Die topgesetzten Griechen besiegten Bulgarien mit 4:1, das an Nummer drei gesetzte US-Team gewann gegen Tschechien ebenfalls 4:1. Frankreich (gegen Argentinien) und die Schweiz (gegen Kasachstan) siegten jeweils 5:0. Italien bezwang Brasilien 3:2.

Der erstmals ausgetragene United Cup ist ein Mixed-Bewerb, an dem 18 Nationen teilnehmen. Österreich hat sich nicht qualifiziert. Bei dem mit 15 Millionen Dollar (14,12 Mio. Euro) dotierten Bewerb werden pro Ländermatch an zwei Tagen zwei Frauen- und zwei Männereinzel sowie ein Mixed-Doppel ausgetragen. Gespielt wird bis 8. Jänner in Brisbane, Perth und Sydney.

(APA)/Bild: Imago