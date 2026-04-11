Favoritin Andreeva in Linz im Endspiel

Die topgesetzte Mirra Andreeva ist beim WTA-500-Turnier in Linz ins Finale vorgestoßen.

Die 18-jährige Russin setzte sich am Samstag gegen die Rumänin Elena-Gabriela Ruse 6:4,6:1 durch. Andreeva hatte im ersten Satz mit ihrer spielerischen Linie zu kämpfen, ehe sie den zweiten souverän für sich entschied. Im Endspiel wartet auf die Weltranglisten-Zehnte die Siegerin des zweiten Halbfinales zwischen der Neo-Österreicherin Anastasia Potapova und der Kroatin Donna Vekic.

„Ich bin sehr glücklich mit dem Sieg, sie ist eine schwierige Gegnerin. Wenn sie gut spielt, kann man das nicht kontrollieren. Ich habe versucht, das zu akzeptieren und mich auf mein Spiel zu fokussieren. Das war der Wendepunkt in diesem Spiel“, meinte Andreeva im Siegerinterview.

Ruse hielt die Partie nach Breaks und Rebreaks bis zum 4:4 im ersten Satz offen, ehe Andreeva ihrer Gegnerin noch einmal das Aufschlagspiel abnahm. Danach holte die Rumänin nur noch ein Game. Nach 1:31 Stunden verwertete die Turnier-Nummer-eins ihren dritten Matchball zum Sieg.

(APA)

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