FC Barcelona feiert sicheren Heimsieg

Der FC Barcelona hat seine Spitzenposition in der spanischen Fußball-Liga mit einem 3:0-Heimsieg gegen Real Mallorca gefestigt.

Die Katalanen führen vorerst vier Punkte vor dem Erzrivalen Real Madrid, der am Sonntagabend (21.00 Uhr) in Valencia gastiert. Robert Lewandowski (29.) und Lamine Yamal (61.) erzielten jeweils ihr zehntes Liga-Saisontor. Der 18-jährige Marc Bernal besiegelte den zwölften Barca-Sieg in den jüngsten 13 Ligaspielen mit seinem ersten Profitreffer (83.).

Zuvor hatte Barcelona seinen endgültigen Rückzug aus dem Projekt einer europäischen Super League bekanntgegeben. Dieses war 2021 als mögliche Konkurrenz zur Champions League ins Leben gerufen worden, um den kontinentalen Clubfußball zugunsten der größten Vereine umzugestalten. Aus den ursprünglich zwölf involvierten Clubs – drei aus Italien, drei aus Spanien und sechs aus England – verfolgt mittlerweile nur noch Real Madrid das Ziel. Die „Königlichen“, Rekordsieger der Champions League, fordern mit ihrem Projektpartner, der Agentur A22, von der UEFA Entschädigung, weil diese durch ihre marktbeherrschende Stellung die Schaffung der exklusiven Liga verhindert habe.

Andere Sorgen haben die Menschen in Südspanien. Das Heimspiel des FC Sevilla gegen Girona wurde wegen der folgenschweren Unwetter samt Hochwasser in weiten Teilen Andalusiens aus Sicherheitsgründen verschoben.

