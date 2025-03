FC Barcelona gewinnt problemlos gegen Real Sociedad

Der FC Barcelona hat im Titelkampf in Spanien seine aktuelle Topform erneut bestätigt.

Beim Heim-4:0 am Sonntag gegen Real Sociedad traten Gerard Martin (25.), Marc Casado (29.), Ronald Araujo (56.) und Robert Lewandowski (61.) als Torschützen in Erscheinung, Barca zeigte im Kollektiv eine überragende Leistung und ließ nicht einen einzigen Torschuss des Gegners zu. Real Sociedad musste die Partie nach Rot für Aritz Elustondo allerdings ab der 17. Minute zu zehnt bestreiten.

Barcelona führt die Tabelle nach dem sechsten Sieg in Folge mit einem Punkt Vorsprung auf Atletico Madrid an. Am nächsten Mittwoch trifft die Mannschaft von Trainer Hansi Flick im Champions-League-Achtelfinale auswärts auf Benfica Lissabon.

