FC Barcelona verabschiedet Messi mit emotionalem Video

Der FC Barcelona hat den sechsfachen Weltfußballer Lionel Messi mit einem emotionalen Video verabschiedet.

In dem in den Sozialen Netzwerken veröffentlichten Film sind Spielszenen und Meisterfeiern zu sehen. Außerdem sprechen einige ehemalige Profis und Wegbegleiter wie Xavi und Carles Puyol über ihre gemeinsamen Momente mit dem Argentinier bei den Katalanen. Messi hatte seine Karriere als 13-Jähriger bei Barcelona begonnen und dann nie den Verein gewechselt.

Der Starspieler und die Verantwortlichen von Barcelona hatten sich nun aber nicht auf einen neuen Vertrag einigen können. Die Mitteilung dazu hatten der Club am Donnerstag veröffentlicht. Es steht noch nicht fest, wohin es den 34-jährigen Messi nun ziehen wird. Paris Saint-Germain gilt als wahrscheinlichstes Ziel.

