FC Barcelona vergibt Chance auf Platz zwei

Der spanische Fußball-Meister Meister FC Barcelona hat die Chance zum Sprung auf Platz zwei ungenutzt gelassen.

Trotz der 0:1 (0:1)-Niederlage des Überraschungsteams FC Girona bei Real Mallorca konnten die Katalanen ihren Regionalrivalen aufgrund einer Nullnummer bei Pokalfinalist Athletic Bilbao nicht überholen. Barca rückt immerhin bis auf einen Zähler an Girona heran.

Mit sieben Punkten Vorsprung steht Rekordmeister Real Madrid (2:2 am Samstag beim FC Valencia) souverän an der Spitze. Verfolger Girona geht zusehends die Luft aus, das Team kassierte auf Mallorca schon die dritte Niederlage in den vergangenen vier Begegnungen. Barcelona hingegen baute im Baskenland seine Erfolgsserie auf nunmehr sechs Spiele ohne Niederlage (14 Punkte) aus.

