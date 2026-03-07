FC Bayern bestätigt: Neuer fällt erneut aus

Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München muss erneut auf Manuel Neuer verzichten.

Wie der Verein am Samstag mitteilte, erlitt der Torhüter beim 4:1 (2:0) gegen Borussia Mönchengladbach einen „kleinen Muskelfaserriss“ in der linken Wade. Neuer hatte gegen Gladbach nach drei Wochen Pause sein Comeback gegeben, nachdem er sich auch im Spiel gegen Weder Bremen Mitte Februar einen Faserriss an derselben Stelle zugezogen hatte. Der Kapitän falle „zunächst“ aus, hieß es in der kurzen Mitteilung der Münchner.

Damit dürfte der 39-Jährige auch im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Atalanta Bergamo am Dienstag fehlen. Gegen Gladbach war Neuer wie schon in Bremen zur Halbzeit ausgewechselt und durch Jonas Urbig ersetzt worden. Wie lange der Weltmeister von 2014 den Bayern genau fehlen wird, ist unklar.

HIGHLIGHTS | FC Bayern – Borussia Mönchengladbach | 25. Spieltag

