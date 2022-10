FC Bayern dreht Match in Augsburg – auch Union & Stuttgart weiter

Der FC Bayern München jubelte dank seines neuen Torgaranten Eric Maxim Choupo-Moting und überstand durch ein 5:2 (1:1) beim FC Augsburg erstmals seit zwei Jahren wieder die zweite Runde.

Auch die Überflieger von Union Berlin erreichten das Achtelfinale – allerdings mit deutlich weniger Mühe. Der deutsche Bundesliga-Tabellenführer gewann gegen den 1. FC Heidenheim abgeklärt und hochverdient mit 2:0 (1:0). Dem VfB Stuttgart gelang mit Interimstrainer Michael Wimmer ein 6:0 (4:0) gegen das überforderte Zweitliga-Schlusslicht Arminia Bielefeld (mit Prietl, Gebauer bis zur Pause). Weiter ist zudem Fortuna Düsseldorf (mit Klarer) , das bei Jahn Regensburg (mit Stojanovic) 3:0 (3:0) gewann.

Bayerns (Sabitzer ab 85.) überragende Sturmspitze Choupo-Moting verwandelte einen 0:1-Rückstand beim FCA mit zwei Toren und einer Vorlage fast im Alleingang noch in den Sieg. Wie in den vergangenen beiden Jahren in Kiel und Mönchengladbach lag aber auch diesmal eine Bayern-Blamage in der Luft – allerdings nur eine knappe halbe Stunde lang.

Pedersen schockt Bayern früh

Mads Pedersen (9.) schoss Augsburg (Baumgartlinger ab 67.) in Führung, doch Choupo-Moting zerstörte die Hoffnungen des Außenseiters. Der eiskalte 33-Jährige traf zum Ausgleich (27.), legte Joshua Kimmich (52.) das zweite Münchner Tor auf und staubte schließlich zum 3:1 ab (59.). Ein Eigentor von Dayot Upamecano (65.) brachte noch einmal Spannung, ehe Jamal Musiala (74.) und Alphonso Davies (90.+1) zuschlugen.

Für Stuttgart trafen Pascal Stenzel (20., 52.), Wataru Endo (24.), Luca Pfeiffer (29.), Silas (40.) und Serhou Guirassy (67.).

(SID).

Beitragsbild: Imago.