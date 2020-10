FC Bayern frühestens in sechs Wochen wieder vor Heimfans

Der deutsche Fußball-Meister Bayern München kann in der Coronavirus-Pandemie frühestens in sechs Wochen wieder vor Fans spielen. Die Stadt München entschied wegen gestiegener Corona-Zahlen am Freitag, dass in der bayerischen Landeshauptstadt bis 25. Oktober keine Fußball-Spiele mit Zuschauern stattfinden können.

Damit bleibt die Münchner Arena mit über 70.000 Plätzen auch im Cupspiel des Titelverteidigers gegen den 1. FC Düren (15. Oktober), die Champions-League-Partie in der Gruppe mit Salzburg gegen Atletico Madrid (21.10.) und die Bundesliga-Begegnung mit Eintracht Frankfurt (24.10.) leer. Das nächste Heimspiel von David Alaba und Co. danach ist jenes gegen Werder Bremen am 21. November. In der Bundesliga zählt der FC Bayern zu den wenigen Teams, die bisher auf Zuschauer verzichten mussten.

(APA/dpa)

Artikelbild: Getty