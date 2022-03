FC Bayern gegen Bayer Leverkusen am Nachmittag, VfB Stuttgart empfängt im „tipico Topspiel der Woche“ Borussia Mönchengladbach! Der Super Samstag der Deutschen Bundesliga live und exklusiv bei Sky

Mit Michael Leopold und Sky Experte Didi Hamann ab 14:00 Uhr am Samstagnachmittag

Sky Experte Lothar Matthäus, Sebastian Hellmann und Wolff-Christoph Fuss berichten im Anschluss vom „tipico Topspiel der Woche“ aus der Mercedes-Benz Arena

Der Sonntag unter anderem mit Simon Rolfes, Lena Wurzenberger (BILD München) und Sky Experte Lothar Matthäus bei „Sky90“ und allem rund um die Sonntagsspiele in „Dein Fußball Sonntag – Die Bundesliga Show“ mit den „Highlights XXL“

Das beste TV-Erlebnis: FC Bayern gegen Bayer 04 Leverkusen, VfB Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach und 1. FC Nürnberg gegen Hamburger SV jeweils in UHD und HDR, innovative Features wie „Meine Konferenz“ und die „Was hab‘ ich verpasst?“-Funktion auf Sky Q

Am Samstagnachmittag steht in der Allianz Arena ein absolutes Spitzenspiel an, wenn der Tabellenführer FC Bayern den Drittplatzierten Bayer 04 Leverkusen empfängt. Zwar haben die Leverkusener im Hinspiel ihre bisher höchste Saisonniederlage einstecken müssen – 1:5 hieß es am Ende – doch konnte die Werkself aus den letzten sechs Spielen fünf Siege einfahren. Mit reichlich Toren ist auch im Rückspiel zu rechnen, da beide Teams nach 24 Spieltagen noch nie so viele erzielt hatten wie in der laufenden Saison (Bayern 75, Leverkusen 64). Somit können sich Sky Zuschauer:innen auf eine sehr spannende und unterhaltsame Partie am Samstagnachmittag freuen.





Sky überträgt ab 14:00 Uhr den kompletten Bundesliga-Samstag live und exklusiv. Moderator Michael Leopold begrüßt gemeinsam mit Sky Experte Didi Hamann die Zuschauer:innen zum „tipico Countdown“ und stimmt sie auf die Spiele des Nachmittags ein. Unter anderem treffen die beiden frisch ins DFB-Pokal-Halbfinale eingezogenen Vereine aus Leipzig und Freiburg aufeinander sowie Max Kruse, der mit dem VfL Wolfsburg seinen Ex-Klub Union Berlin empfängt.



Alle fünf Spiele des Nachmittags überträgt Sky wahlweise als Einzelspiele und in der Original Sky Konferenz.



Zur Einstimmung auf den Samstag widmet sich bereits am Donnerstagabend um 20:00 Uhr „Matchplan“ dem Duell zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen. In der Taktik-Challenge bei Moderator Jan Henkel vertritt Manuel Baum den FCB, während Marco Kurz seinen Plan aus Sicht der Leverkusener präsentiert.



VfB Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach im „tipico Topspiel der Woche“

Nach der Konferenz am Samstagnachmittag steht am Abend im „tipico Topspiel der Woche“ das Duell der beiden Sorgenkinder aus Stuttgart und Mönchengladbach an. Unter Flutlicht und mit 25000 Zuschauer:innen im Rücken will der VfB endlich seinen ersten Rückrunden-Sieg einfahren. In diesem Jahr holten die Schwaben bisher erst zwei Punkte. Das soll sich gegen die Fohlenelf, die insbesondere im Defensivverhalten eklatante Schwächen aufweist, unbedingt ändern. Die Gladbacher konnten jedoch zuletzt einen 0:2-Rückstand gegen Wolfsburg in ein 2:2 umwandeln und wollen auf Basis der gezeigten Moral mit neuem Selbstbewusstsein in Stuttgart antreten.



Ab 17:30 Uhr begrüßen Sky Experte Lothar Matthäus, Moderator Sebastian Hellmann und Kommentator Wolff-Christoph Fuss die Zuschauer:innen aus der Mercedes-Benz Arena. Neben der Live-Übertragung auf Sky Sport Bundesliga 1 bietet Sky die Partie auch im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3 an.



„Bundesliga – Deine Vorschau“ am Freitag mit den Highlights des Freitagabendspiels

Eingeläutet wird das Bundesliga-Wochenende bei Sky am Freitagabend ab 21:30 Uhr in „Bundesliga – Deine Vorschau“, in der Moderatorin Britta Hofmann mit Mirko Slomka den anstehenden Bundesliga-Spieltag bespricht. Im Anschluss zeigt Sky ab 22:30 Uhr direkt nach Spielende eine ausführliche Zusammenfassung des Freitagabendspiels zwischen Arminia Bielefeld und dem FC Augsburg.



„Sky90“ und „Dein Fußball Sonntag – Die Bundesliga Show“ mit den Highlights der Sonntagsspiele

Die Spiele des Samstags, insbesondere das Topspiel am Abend, stehen auch am Morgen danach bei „Sky90“ im Fokus. Am Sonntag ab 11:30 Uhr begrüßt Moderator Patrick Wasserziehr dieses Mal u.a. Simon Rolfes und BILD-Reporterin Lena Wurzenberger sowie Sky Experte Lothar Matthäus.



Nach den Live-Übertragungen der Sonntagsspiele der 2. Deutschen Bundesliga beginnt um 16:30 Uhr „Dein Fußball Sonntag – Die Show“ mit Britta Hofmann und Yannick Erkenbrecher, in deren Verlauf in „Highlights XXL“ direkt nach Abpfiff ausführliche Spielzusammenfassungen der beiden Bundesliga-Sonntagsspiele von knapp einer Viertelstunde Länge gezeigt werden – schneller nach Spielende und ausführlicher als Highlights irgendwo sonst zu sehen sind. Um 17:30 Uhr gibt es die Highlights von 1. FSV Mainz 05 gegen Borussia Dortmund und um 19:30 Uhr die Zusammenfassung der Partie zwischen dem 1. FC Köln und der TSG Hoffenheim.



Darüber hinaus werden am Bundesliga-Nachmittag die Ereignisse des Wochenendes ausführlich analysiert und diskutiert, unter anderem in den neuen Formaten „100% Meijer“ und „Lothar Matthäus spricht – Klartext“, in denen die bewährten Sky Experten zu Wort kommen. In „2. Liga – 1. Sahne“ wird auch der Spieltag der 2. Deutschen Bundesliga nochmals analysiert und abgerundet.



Der 25. Spieltag der Deutschen Bundesliga bei Sky



Donnerstag:

19:30 Uhr: „2. Bundesliga – Deine Vorschau“ auf Sky Sport News



20:00 Uhr: „Matchplan“ mit FC Bayern (Manuel Baum) – Bayer 04 Leverkusen (Marco Kurz) auf Sky Sport Bundesliga 1



Freitag:

15:30 Uhr: „Wer wird MVP?“ auf Sky Sport Bundesliga 1



18:00 Uhr: 2. Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga 1 bis 3



21:00 Uhr: „Meine Geschichte – das Leben von Nico Schlotterbeck“ auf Sky Sport Bundesliga 1



21:30 Uhr: „Bundesliga – Deine Vorschau“ auf Sky Sport Bundesliga 1

22:30 Uhr: „Highlights XXL“ mit Arminia Bielefeld – FC Augsburg auf Sky Sport Bundesliga 1





Super Samstag:

13:00 Uhr: 2. Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga 3 bis 6 (und 7 bis 10)

14:00 Uhr: „tipico Countdown“ + die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1



15:15 Uhr: FC Bayern – Bayer 04 Leverkusen auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD

15:25 Uhr: RB Leipzig – SC Freiburg auf Sky Sport Bundesliga 3

15:25 Uhr: Hertha BSC – Eintracht Frankfurt auf Sky Sport Bundesliga 4

15:25 Uhr: VfL Wolfsburg – 1. FC Union Berlin auf Sky Sport Bundesliga 5



17:30 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore: Die Interwetten Highlight-Show“ auf Sky Sport Bundesliga 2



17:30 Uhr: „tipico Topspiel der Woche“ VfB Stuttgart – Borussia Mönchengladbach auf Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Bundesliga UHD und im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3

20:00 Uhr: 2. Bundesliga live mit dem Topspiel 1. FC Nürnberg – Hamburger SV auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD

21:15 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore: Die Interwetten Highlight-Show“ auf Sky Sport Bundesliga 1



Super Sonntag:

11:30 Uhr: „Sky90 – die Fußballdebatte“ auf Sky Sport Bundesliga 1



13:00 Uhr: 2. Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga 1 bis 6

16:30 – 22:00 Uhr: „Dein Fußball Sonntag – Die Bundesliga Show“ auf Sky Sport Bundesliga 1

16:45 – 17:15 Uhr: „100% Meijer“ auf Sky Sport Bundesliga 1



17:30 – 18:00 Uhr: „Highlights XXL“ mit 1. FSV Mainz 05 – Borussia Dortmund auf Sky Sport Bundesliga 1



18:00 – 18:30 Uhr: 2. Liga – „1. Sahne: Dein Rückblick“ auf Sky Sport Bundesliga 1

19:00 – 19:15 Uhr: „Lothar Matthäus spricht – Klartext“ auf Sky Sport Bundesliga 1



19:30 – 20:00 Uhr: „Highlights XXL“ mit 1. FC Köln – TSG Hoffenheim auf Sky Sport Bundesliga 1



23:00 Uhr: „Bundesliga kompakt“ auf Sky Sport Bundesliga 1



Montag:

18:30 Uhr: „Glanzparade – die Show mit Buschmann und Fuss“ auf Sky Sport Bundesliga 1

Bild: Imago