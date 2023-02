FC Bayern gegen VfL Bochum am Nachmittag, dazu das Österreicher-Duell im Topspiel RB Leipzig gegen Union Berlin am Abend – Der Super Samstag der Deutschen Bundesliga live und exklusiv bei Sky

Mit Britta Hofmann und Sky Experte Didi Hamann ab 14:00 Uhr am Samstagnachmittag

Sky Expertin Tabea Kemme, Sky Experte Lothar Matthäus, Sebastian Hellmann und Wolff-Christoph Fuss berichten im Anschluss vom „tipico Topspiel der Woche“ aus der Red Bull Arena Leipzig

Sky Next Generation: RB Leipzig gegen 1. FC Union Berlin ab 17:45 Uhr zusätzlich auf Sky Sport Bundesliga 3 mit spezieller Übertragung für Kinder

„Sky90“ am Sonntagabend ab 18:00 Uhr auf Sky Sport Bundesliga unter anderem mit Thomas Letsch und Sky Experte Lothar Matthäus

Die 2. Deutsche Bundesliga live: alle Partien des 20. Spieltags am Wochenende live, unter anderem Arminia Bielefeld gegen Hansa Rostock am Freitag, Hannover 96 gegen SC Paderborn am Samstag und FC St. Pauli gegen 1. FC Kaiserslautern am Sonntag exklusiv

Der VfL Bochum ist im Februar sehr gefordert. Nachdem sich die Bochumer gestern im Pokal- und zugleich Revierduell gegen Borussia Dortmund mit 1:2 geschlagen geben mussten, folgt am Samstag bereits der nächste schwere Gegner. Für die Elf von Ex-Austria Wien Trainer Thomas Letsch, der am Sonntag bei Sky90 zu Gast sein wird, geht es nun nach München zum Rekordmeister FC Bayern, der zuletzt in Wolfsburg seinen ersten Saisonsieg im Jahr 2023 einfahren konnte.

Bayern-Verfolger Borussia Dortmund hingegen entschied bisher sämtliche Pflichtspiele im neuen Jahr für sich und will die Serie bei Werder Bremen weiter ausbauen – das Hinspiel in Dortmund gewannen die Bremer jedoch mit 3:2.

Ab 14:00 Uhr überträgt Sky den kompletten Samstag der Deutschen Bundesliga live und exklusiv. Moderatorin Britta Hofmann begrüßt gemeinsam mit Sky Experte Didi Hamann die Zuschauer:innen zum „tipico Countdown“ und stimmt sie auf die Spiele des Nachmittags ein. Unter anderem trifft der SC Freiburg im Baden-Württemberg-Derby auf den VfB Stuttgart.

Alle fünf Spiele des Nachmittags überträgt Sky wahlweise als Einzelspiele und in der Original Sky Konferenz.

Zur Einstimmung auf den Spieltag der Deutschen Bundesliga widmet sich bereits am Donnerstagabend um 20:00 Uhr „Matchplan“ der Partie zwischen dem FC Bayern und dem VfL Bochum. In der Taktik-Challenge bei Moderator Jan Henkel vertritt Bernhard Peters den FCB, während Manuel Baum seinen Plan aus Sicht der Bochumer präsentiert.

RB Leipzig gegen 1. FC Union Berlin im „tipico Topspiel der Woche“

Am Samstagabend steigt das Topspiel in Leipzig, wenn der Tabellenzweite der Deutschen Bundesliga, Union Berlin mit Kapitän Christopher Trimmel, beim Viertplatzierten RB Leipzig mit Xaver Schlager und Konrad Laimer gastiert. Wie der BVB haben auch die Berliner bisher jedes Pflichtspiel im neuen Jahr gewonnen. Leipzig hingegen kam zuletzt – trotz seiner starken Offensive – gegen den 1. FC Köln nicht über ein 0:0 hinaus. Wird das Team von Urs Fischer auch nach dem Duell gegen die Rose-Elf als Sieger vom Platz gehen?

Ab 17:30 Uhr begrüßen die Sky Expertin Tabea Kemme, Sky Experte Lothar Matthäus, Moderator Sebastian Hellmann und Kommentator Wolff-Christoph Fuss die Zuschauer:innen aus der Red Bull Arena. Neben der Live-Übertragung auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Top Event bietet Sky die Partie auch im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 4 an.

Darüber hinaus wird Sky wieder einen zusätzlichen Feed auf Sky Sport Bundesliga 3 anbieten, der auf Kinder ausgerichtet ist und neue redaktionelle Elemente der Spielberichterstattung beinhaltet.

„Bundesliga – Deine Vorschau“ am Freitag mit den Highlights des Freitagabendspiels

Eingeläutet wird das Wochenende der Deutschen Bundesliga bei Sky am Freitagabend ab 21:30 Uhr in „Bundesliga – Deine Vorschau“, in der Moderator Yannick Erkenbrecher gemeinsam mit Dennis Aogo den anstehenden Spieltag bespricht. Im Anschluss zeigt Sky ab 22:30 Uhr direkt nach Spielende eine ausführliche Zusammenfassung des Freitagabendspiels zwischen dem FC Schalke 04 und dem VfL Wolfsburg.

„Sky90“ mit Thomas Letsch und Lothar Matthäus am Sonntag um 18:00 Uhr

Die Spiele des Samstags, insbesondere das Topspiel am Abend, stehen auch am Tag danach bei „Sky90“ im Fokus. Ab 18:00 Uhr begrüßt am Sonntag Moderator Patrick Wasserziehr dieses Mal u.a. Thomas Letsch sowie Sky Experte Lothar Matthäus.



„Dein Fußball Sonntag – Die Show“

Nach den Live-Übertragungen der Sonntagsspiele der 2. Deutschen Bundesliga beginnt um 16:30 Uhr „Dein Fußball Sonntag – Die Show“ mit Yannick Erkenbrecher und Mirko Slomka, in deren Verlauf in „Highlights XXL“ direkt nach Abpfiff ausführliche Spielzusammenfassungen der beiden Bundesliga-Sonntagsspiele von knapp einer Viertelstunde Länge gezeigt werden – schneller nach Spielende und ausführlicher als Highlights irgendwo sonst zu sehen sind. Um 17:30 Uhr gibt es die Höhepunkte von Hertha BSC gegen Borussia Mönchengladbach und um 19:30 Uhr die Zusammenfassung der Partie zwischen dem 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt.

In „2. Liga – 1. Sahne“ wird zuvor nochmals der Spieltag der 2. Deutschen Bundesliga analysiert und abgerundet.

Das beste TV-Erlebnis beim Bundesliga-Topspiel: UHD/HDR, Dolby Atmos, „Was hab ich verpasst?“-Funktion und Tactical Feed

An jedem Spieltag dürfen sich Sky Q Kund:innen auf spezielle Features freuen, mit denen sie die Spiele der Deutschen Bundesliga am „Super Samstag“ auf besondere Art und Weise erleben können. U.a. bietet Sky das Topspiel in bester UHD-HDR-Bildqualität an. Mit der „Was hab‘ ich verpasst?“-Funktion haben die Fans die Möglichkeit, Schlüsselmomente wie Tore, Elfmeter und Platzverweise während der Live-Übertragung jederzeit auf Knopfdruck abzurufen, ohne dabei das laufende Spiel verlassen zu müssen. Darüber hinaus stehen auf Sky Q die meisten Formate, Highlight-Sendungen und viele weitere Inhalte auch auf Abruf zur Verfügung.



Seit dieser Bundesliga-Saison geht Sky noch einen Schritt weiter und überträgt das „tipico Topspiel der Woche“ auch mit dem besten immersiven Klangerlebnis in Dolby Atmos®.

Der 20. Spieltag der Deutschen Bundesliga bei Sky



Donnerstag:

19:30 Uhr: 2. Liga – Deine Vorschau auf Sky Sport News



20:00 Uhr: „Matchplan“ mit Bayern München (Bernhard Peters) – VfL Bochum (Manuel Baum) auf Sky Sport Bundesliga



Freitag:

18:00 Uhr: 2. Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga 1 bis 3



21:00 Uhr: „Meine Geschichte – das Leben von Lucas Krzikalla“ auf Sky Sport Bundesliga



21:30 Uhr: „Bundesliga – Deine Vorschau“ auf Sky Sport Bundesliga



22:30 Uhr: „Highlights XXL“ mit FC Schalke 04 – VfL Wolfsburg auf Sky Sport Bundesliga



Super Samstag:

12:30 Uhr: 2. Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga 2 bis 5



14:00 Uhr: „tipico Countdown“ + die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Top Event



15:15 Uhr: FC Bayern München – VfL Bochum auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD



15:25 Uhr: Werder Bremen – Borussia Dortmund auf Sky Sport Bundesliga 3

15:25 Uhr: SC Freiburg – VfB Stuttgart auf Sky Sport Bundesliga 4

15:25 Uhr: 1899 Hoffenheim – Bayer Leverkusen 05 auf Sky Sport Bundesliga 5

15:25 Uhr: 1. FSV Mainz 05 – FC Augsburg auf Sky Sport Bundesliga 6



17:30 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Bundesliga 2

17:30 Uhr: „tipico Topspiel der Woche“ RB Leipzig – 1. FC Union Berlin auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga UHD, Sky Sport Top Event und im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 4 (Sky Next Generation auf Sky Sport Bundesliga 3)



20:00 Uhr: 2. Bundesliga live mit dem Topspiel 1. FC Heidenheim gegen Hamburger SV auf Sky Sport Bundesliga 2, Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Top Event



21:15 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Bundesliga



Super Sonntag:

13:00 Uhr: 2. Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga 1 bis 6



16:00 – 16:30 Uhr: 2. Liga – „1. Sahne: Dein Rückblick“ auf Sky Sport Bundesliga



16:30 – 20:15 Uhr: „Dein Fußball Sonntag – Die Show“ auf Sky Sport Bundesliga



17:30 – 18:00 Uhr: „Highlights XXL“ mit Hertha BSC – Borussia Mönchengladbach auf Sky Sport Bundesliga



18:00 Uhr: „Sky90 – die Fußballdebatte“ auf Sky Sport Bundesliga



19:30 – 20:00 Uhr: „Highlights XXL“ mit 1. FC Köln – Eintracht Frankfurt auf Sky Sport Bundesliga



23:00 Uhr: „Bundesliga kompakt“ auf Sky Sport Bundesliga



Montag:

18:30 Uhr: „Glanzparade – die Show mit Buschmann und Fuss“ auf Sky Sport Bundesliga

