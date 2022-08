FC Bayern gibt Fein ab – keine Verhandlungen um BVB-Profi Meunier

via

Der gebürtige Münchner Adrian Fein verlässt den deutschen Rekordmeister FC Bayern und wechselt in die niederländische Eredivisie zu Excelsior Rotterdam.

Das teilten die Münchner am Mittwochabend mit. Der 23 Jahre alte Offensivspieler kam bei Bayern nie zum Zuge und wurde stattdessen mehrmals verliehen, zuletzt an Dynamo Dresden.

„Adrian ist in jungen Jahren zu uns gekommen und wurde auf dem Campus zum Profi ausgebildet. Er hat in den letzten Jahren als Leihspieler wertvolle Erfahrungen gesammelt und ist nun bereit für den nächsten Schritt in seiner Karriere“, sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

Barca oder United? Das ist an den Meunier-Gerüchten dran

Die Gerüchteküche brodelt: Neben dem FC Barcelona soll auch Manchester United an BVB-Rechtsverteidiger Thomas Meunier interessiert sein. Das hat unter anderem The Telegraph berichtet. Nach Sky Informationen ist die Spur aktuell jedoch kalt – in alle Richtungen. „Es wird nicht verhandelt. Weder mit Dortmund noch mit dem Spieler konkret“, betonte Sky Reporter und Transfer Experte Marc Behrenbeck bei Transfer Update – die Show.

Zwar suchen die Katalanen einen Rechtsverteidiger, zudem galt der Belgier als Kandidat. Dennoch ist das Thema aktuell nicht heiß. Stand jetzt deutet alles auf einen Verbleib hin, auch wenn gegen Ende des Transferfensters noch einmal Bewegung in die Personalie kommen könnte. Ein Tausch zwischen Meunier und Barcelonas Sergino Dest ist zum aktuellen Zeitpunkt jedenfalls keine Option.

