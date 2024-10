FC Bayern im Giganten-Duell zu Gast beim FC Barcelona: Die Champions League heute live auf Sky

Die Bayern sind heute zu Gast beim FC Barcelona ab 20:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 (mit dem Sky X-Traumpass die Champions League live streamen)

Außerdem sind am heutigen Mittwoch Top-Teams wie der FC Liverpool, Manchester City, Inter Mailand mit Marko Arnautovic und viele mehr nur bei Sky zu sehen

Die UEFA Champions League mit Gast-Expertin Rachel Rinast und Sky Experte Didi Hamann

mit Gast-Expertin Rachel Rinast und Sky Experte Didi Hamann Sky Experte Lothar Matthäus auch als Co-Kommentator vor Ort beim Duell der Giganten, Bayern gegen Barcelona

Lothar Matthäus als Sky Experte und Co-Kommentator beim Spiel Barcelona-Bayern und Rachel Rinast als Gast-Expertin im Studio gemeinsam mit Sky Experte Didi Hamann am Mittwoch live bei Sky Sport Austria

Am heutigen Mittwochabend trifft der FC Bayern in Spanien auf den FC Barcelona. Nach einem furiosen Start in die neue Champions League Saison musste der FC Bayern am letzten Spieltag eine Auswärtsniederlage bei Aston Villa hinnehmen. Beim FC Barcelona ist die Situation umgekehrt, nach einer knappen 1:2 Niederlage im Auftaktspiel gewannen die Katalanen ihr letztes Spiel mit 5:0. Können die Spanier ihre Negativserie gegen die Bayern von sechs Niederlagen in Folge beenden oder bauen die Deutschen ihren Lauf auf sieben Siege in Folge aus? Die Antwort bekommen Fans ab 20:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2.

Zeitgleich trifft RB Leipzig auf den FC Liverpool. Die Leipziger stehen nach zwei Niederlagen unter Zugzwang gegen die Reds. Arne Slot und sein Team wollen in Leipzig den dritten Sieg im dritten Spiel in der Ligaphase einfahren und einen großen Schritt in Richtung Aufstieg machen. Dieses Duell ist ab 20:50 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.

Außerdem empfängt Atletico Madrid den OSC Lille, die am vorangegangenen Spieltag den Stadtrivalen der Rojiblancos überraschend mit 1:0 bezwungen haben. Kann Atletico den Real Bezwinger schlagen oder gewinnt Lille auch gegen den zweiten Klub aus der spanischen Hauptstadt? Dieses Spiel wird ab 20:50 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 6 übertragen.

In den weiteren Spielen am Mittwoch zeigt Sky ab 18:30 Uhr Stade Brest – Bayer 04 Leverkusen und Atalanta – Celtic Glasgow, sowie ab 20:50 Uhr Manchester City – Sparta Prag, Young Boys Bern – Inter Mailand und Benfica Lissabon – Feyenoord Rotterdam. Sky Seher:innen können sich zudem auf die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 freuen.

Am Mittwoch begrüßt Martin Konrad die Zuschauer:innen gemeinsam mit Gast-Expertin Rachel Rinast und Sky Experte Didi Hamann. Außerdem begrüßen Sebastian Hellmann und Experte und Co-Kommentator Lothar Matthäus live aus Barcelona. Sky Analyse-Experte Marko Stankovic liefert detaillierte Einblicke in die Schachzüge der Spitzenteams.

Der 3. Spieltag der UEFA Champions League live bei Sky Sport Austria:

Die UEFA Champions League am Mittwoch

18:00 Uhr

Stade Brest – Bayer 04 Leverkusen live auf Sky Sport Austria 3

Atalanta Bergamo – Celtic Glasgow live auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

20:00 Uhr

FC Barcelona – FC Bayern München mit umfassender Vorberichterstattung live auf Sky Sport Austria 2

Moderation aus Barcelona: Sebastian Hellmann

Sky Experte: Lothar Matthäus

20:50 Uhr

RB Leipzig – FC Liverpool live auf Sky Sport Austria 3

Manchester City – Sparta Prag live auf Sky Sport Austria 4

Young Boys Bern – Inter Mailand live auf Sky Sport Austria 5

Atletico Madrid – OSC Lille live auf Sky Sport Austria 6

Benfica Lissabon – Feyenoord Rotterdam live auf Sky Sport Austria 7

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Martin Konrad

Gast-Expertin: Rachel Rinast

Sky Experte: Didi Hamann

Sky Analyse-Experte: Marko Stankovic

