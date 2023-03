FC Bayern in Leverkusen auf dem Prüfstand

via

Der FC Bayern verteidigt am Sonntag in der deutschen Fußball-Bundesliga auswärts gegen Bayer Leverkusen seine Tabellenführung.

Vor dem Duell mit dem Europa-League-Viertelfinalisten hat der Rekordchampion und Titelverteidiger zwei Punkte Vorsprung auf Borussia Dortmund. Dies sei „zu wenig, um sich zurückzulegen“, sagte Trainer Julian Nagelsmann. Dortmund empfängt bereits am Samstag den 1. FC Köln.

Nagelsmann auf „Maulwurf“-Suche

Nach dem Champions-League-Aufstieg gegen Paris Saint-Germain schien bei den Münchnern Ruhe eingekehrt zu sein, doch nun macht Nagelsmann eine „Maulwurf-Affäre“ zu schaffen – zuletzt waren Taktik-Zettel aus der Kabine veröffentlicht worden. „Maulwürfe stehen, glaube ich, unter Artenschutz. Wenn man über das bayerische Land fährt, sieht man an jedem Feld 80.000 Maulwurfshügel und die darf man nicht beseitigen, weil der Maulwurf unter Artenschutz steht. Die Suche ist daher sehr kompliziert“, sagte der Coach.

Nagelsmann muss in Leverkusen unter anderem auf Eric Maxim Choupo-Moting verzichten, der Stürmer laboriert an Rückenproblemen. Wer für den nach Jamal Musiala (11) mit zehn Treffern zweitbesten Münchner Torjäger zum Einsatz kommt, verriet Nagelsmann nicht. Top-Kandidat ist der Senegalese Sadio Mané, der auch gegen den FC Augsburg in der Startelf stand.

RB Leipzig auf Wiedergutmachung

RB Leipzig versucht, im Auswärtsmatch gegen Bochum die Enttäuschung vom 0:7 in der Champions League gegen Manchester City abzuschütteln. „Wir haben uns zusammengesetzt und uns neu justiert. Wir haben die Dinge angesprochen, wie sie waren und sind. Klar schaut der eine oder andere nun mehr auf uns. Dessen sind wir uns bewusst“, erklärte Trainer Marco Rose.

Ebenfalls um Wiedergutmachung nach dem Achtelfinal-Aus in der Champions League geht es für Oliver Glasners Eintracht Frankfurt beim Vierten Union Berlin, der sich aus der Europa League verabschiedet hat. Der Tabellenletzte Hoffenheim sehnt vor eigenem Publikum gegen Hertha BSC einen Befreiungsschlag herbei, Christoph Baumgartner ist bei den Gastgebern nach abgesessener Sperre wieder dabei. Die Freiburger wollen mit einem Auswärtssieg gegen Mainz das Europa-League-Out gegen Juventus verdauen.

