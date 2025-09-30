FC Bayern in Torlaune: Außenseiter Pafos ohne Chance

Ein spielfreudiger FC Bayern hat seine Pflicht in der Champions League mit Klasse erfüllt und seine beeindruckende Startserie ausgebaut. Der deutsche Rekordmeister gewann beim zyprischen Außenseiter Pafos FC nach einer erneut starken Vorstellung souverän mit 5:1 (4:1). Für die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany war es bereits der neunte Sieg im neunten Pflichtspiel – so gut waren die Münchner zuletzt vor 13 Jahren in eine Saison gestartet.

Superstar Harry Kane brachte die in allen Belangen überlegenen Bayern mit seinem 16. Saisontor im Alphamega Stadium von Limassol früh auf Kurs (15.). Raphael Guerreiro (20.), Nicolas Jackson mit seiner Torpremiere für die Bayern (31.) und erneut Kane (34.) machten schon vor der Pause alles klar, auch wenn Mislav Orsic (45.) noch traf. In der zweiten Hälfte ließen die Bayern im Gefühl des sicheren Sieges zunächst etwas nach, ehe Michael Olise das 5:1 gelang (68.). Für das Topspiel in der Bundesliga am Samstag bei Eintracht Frankfurt ist der Rekordmeister in dieser Form gerüstet.

Zum Auftakt der Königsklasse hatten die Münchner schon gegen Klubweltmeister FC Chelsea (3:1) ein Zeichen gesetzt. Mit nunmehr zwei Siegen sind die Bayern auf einem guten Weg unter die Top-Acht in der Ligaphase. Allerdings warten in Titelverteidiger Paris Saint-Germain (4.11.) und im FC Arsenal (26.11.) die dicken Brocken noch. Weiter geht es aber erst einmal am 22. Oktober zu Hause gegen den FC Brügge.

Prime-Experte Matthias Sammer lobte die Münchner kurz vor der Partie als „aktuell beste Mannschaft in Europa“. Die Bayern starteten mit entsprechendem Rückenwind. Kompany hatte nach dem jüngsten 4:0 gegen Bremen fünf Wechsel vorgenommen. Unter anderem kehrte Mittelfeldchef Joshua Kimmich in die Startelf zurück. Auch Jackson erhielt in der Offensive neben Kane eine Chance von Beginn an.

Doch die erste Möglichkeit hatte Luis Díaz (7.), ehe Kane nur den Innenpfosten traf (9.). Doch nur wenig später gelang dem Engländer der 101. Treffer im 105. Spiel beim Rekordmeister. Die Bayern blieben stürmisch und legten in einer einseitigen ersten Hälfte noch drei Treffer nach. Erst ein Fehler von Min-Jae Kim ermöglichte den Gastgebern das 1:4.

Ansonsten hatte Pafos, das zum Auftakt immerhin bei Olympiakos Piräus ein 0:0 erreicht hatte, den Bayern vor der Pause kaum etwas entgegensetzen. Kein Wunder: Der Marktwert des Teams aus Zypern beträgt gerade einmal 25,80 Millionen Euro im Vergleich zu 906 Millionen der Münchner.

Erst nach dem Wechsel kam Pafos etwas besser ins Spiel, weil sich die Bayern in der Anfangsphase kleinere Nachlässigkeiten leisteten. Dennoch hatten die Gäste weiter ihre Chancen. Doch Olise, Jackson oder Kimmich vergaben teils leichtfertig.

Die Tore im Video:

0:1 – Harry Kane (15.)





0:2 – Raphaël Guerreiro (20.)



0:3 – Nicolas Jackson (31.)





0:4 – Harry Kane (34.)





1:4 Mislav Orsic (45.)





1:5 – Michael Olise (68.)





Artikelbild: Imago