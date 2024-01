FC Bayern kassiert Korb bei Milan-Star – Chelsea-Verteidiger wieder Thema

Auf der Suche nach einem neuen Verteidiger hat sich der FC Bayern nach Sky Informationen mit Fikayo Tomori vom AC Milan auseinandergesetzt und eine Anfrage gestellt. Trevoh Chalobah war beim FCB im Winter derweil eigentlich kein Thema mehr, könnte aber nun doch wieder heiß werden.

Gleich am zweiten Tag nach dem Bayern-Trainingsauftakt am Dienstag wurde den FCB-Verantwortlichen wieder einmal der personelle Notstand in der Defensiv-Abteilung vor Augen geführt. Während Min-jae Kim (Südkorea) und Noussair Mazraoui (Marokko) derzeit mit ihren Nationalteams im Asien- bzw. Afrika-Cup unterwegs sind, fehlte am Mittwochmorgen auch noch Matthijs de Ligt krankheitsbedingt.

Thomas Tuchel, der bereits in den zurückliegenden Wochen oftmals kreativ in der Abwehr werden musste, stehen Stand jetzt für die kommenden vier Wochen wieder einmal nicht viele Defensiv-Spieler zur Verfügung, weshalb der Rekordmeister auf dem Transfermarkt aktiv werden will.

Bayern mit Anfrage bei Milan

Nach Sky-Informationen haben die Bayern deshalb beim AC Milan bezüglich Fikayo Tomori angefragt. Der 26-Jährige gehörte in all seinen 16 Serie-A-Auftritten in der laufenden Spielzeit der Anfangsformation von Milan-Trainer Stefano Pioli an und spielte auch schon fünf Mal für die englische Nationalmannschaft. Laut Sky-Transfer-Experte Florian Plettenberg ist besonders FCB-Sportdirektor Christoph Freund „ein großer Freund“ von Tomori, weshalb die Anfrage letztlich auch rausging.

Allerdings wird aus dem Transfer zumindest vorerst wohl nichts. „Die Bayern haben eine Absage bekommen, da Tomori nicht wechselbereit ist und bei Milan akute Verletzungsnot herrscht“, berichtete Plettenberg am Mittwoch in Transfer Update – Express. Vor Weihnachten hat sich auch der Milan-Star selbst eine Verletzung zugezogen, weshalb er den Bayern ohnehin noch gefehlt hätte.

Araujo bleibt Wunschkandidat

„Wir können nicht ausschließen, dass die Bayern noch einmal einen Vorstoß bei Tomori wagen, aber es bleibt dabei, dass Araujo der absolute Wunschspieler des FC Bayern ist“, meinte der Transfer-Experte. Nach Sky-Infos wären die Bayern bereit, 60 Millionen Euro für den Barca-Verteidiger zu bezahlen, ein Winter-Wechsel des 24-Jährigen ist wohl aber vom Tisch. Immerhin wird Araujo laut Plettenberg „nicht zeitnah langfristig bei Barca verlängern“ und deshalb „ein Thema bleiben“.

Blitzheilung bei Chalobah

Ebenfalls ein Thema bei den Bayern ist wieder Trevoh Chalobah. Ein Transfer des Chelsea-Verteidigers im Winter war eigentlich sowohl beim BVB als auch bei den Münchnern im Dezember ad acta gelegt worden, da sich der Blues-Star schwerer verletzt hatte. „Der Heilungsverlauf ist aber so gut vorangeschritten, dass Chalobah Ende Januar tatsächlich spielfit sein könnte“, berichtete Plettenberg.

Aus diesem Grund „gibt es die Überlegung, dass er nochmal angeboten und über ihn diskutiert wird“. Chalobah sei dabei nie gänzlich von der FCB-Transferliste gestrichen worden, lediglich ein Winter-Wechsel war zwischenzeitlich vom Tisch. Mit der überraschend schnellen Heilung könnte es nun aber doch noch in der laufenden Transferperiode „eine Last-Minute-Leihe geben“, so Plettenberg.

