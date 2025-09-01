FC Bayern München wieder an Chelsea-Star Jackson dran

Ein Hin und Her in der Personalie Nicolas Jackson. Kommt der Chelsea-Stürmer nun doch zum FC Bayern?

Nicolas Jackson schien an der Stamford Bridge bleiben zu müssen – doch nun könnte es doch zu einem Wechsel in die Bundesliga kommen.

Nicolas Jackson war mit seinem Berater Ali Barat bereits in München. Nach intensiven Nachverhandlungen mit dem FC Chelsea haben sich die Bayern am vergangenen Wochenende jedoch aus dem Poker um den 24-jährigen Senegalesen zurückgezogen (Sky Sport berichtete darüber).

Doch am Deadline Day kommt es nach Sky Sport-Infos zur Wende!

Der FC Bayern und die Blues haben nur Stunden nach Kündigung des Leihvertrages wieder streng geheime Verhandlungen und Gespräche aufgenommen. Der 14-malige Nationalspieler will den Wechsel unbedingt.

Mehr Informationen in Kürze!

Beitragsbild: Imago